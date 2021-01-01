"شباب الخليل" يفوز على "إسلامي قلقيلية" معززًا صدارته لدوري المحترفين

رام الله/سما/

واصل "شباب الخليل" حملة الدفاع عن لقبه، وعزّز صدارته لدوري المحترفين، بفوزه، اليوم الجمعة، على ضيفه "إسلامي قلقيلية" بهدفين نظيفين.

ففي المباراة التي جرت على ستاد "هواري بومدين" في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري، سجّل تامر صيام الهدف الأول للشباب في الدقيقة (23) من ركلة جزاء، وضاعف محمد يامين النتيجة في الدقيقة (49)، ليقودا فريقهما لانتصاره الخامس على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع "شباب الخليل" رصيده إلى 15 نقطة على رأس سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد إسلامي قلقيلية عند 4 نقاط، في المركز التاسع.