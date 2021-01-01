دوري المحترفين: "هلال القدس" يقلب الطاولة على "شباب السموع"

بيت لحم/سما/

قلب فريق هلال القدس تأخره أمام مستضيفه "شباب السموع"، إلى فوز ثمين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل، في إطار مباريات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم.

ونجح "السموع" في افتتاح النتيجة مبكّرًا بعد مرور 55 ثانية فقط من انطلاق المباراة، عبر لاعبه رامي مسالمة مستغلًا هفوة في دفاع "الهلال"، ليخطف الكرة وينفرد بالحارس ويراوغه ويضعها في الشباك الخالية، مسجّلًا أسرع هدف في الدوري حتى الآن.

ومنح التقدم دفعة كبيرة لشباب السموع، الذي ظهر بصورة أفضل وأكثر تنظيمًا من "الهلال" على أرض الملعب، وأضاع لاعبه مصعب أبو سالم فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة (21)، بعد أن وصلته الكرة من زميله في الفريق محمد وائل، ليسددها من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى.

وحاول "هلال القدس" العودة بالنتيجة، لكن هجماته لم تشكل أي تهديد يذكر على مرمى "السموع". في المقابل، نجح "شباب السموع" في تسجيل الهدف الثاني حمل توقيع شاهر الطويل، بعد استثماره لكرة عرضية من مصعب أبو سالم، ليسكنها الشباك في الدقيقة (26)، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم "السموع" بهدفين نظيفين.

ودخل "هلال القدس" الشوط الثاني بحثًا عن العودة بالمباراة، ونجح في تقليص النتيجة في الدقيقة (49) عبر لاعبه محمد عبيد، وواصل "الهلال" ضغطه على مرمى "السموع" واستطاع لاعبه عبد السلام سلامة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (52).

وفرض "الهلال" سيطرته على أرض الملعب واستحوذ على الكرة، وسط تراجع أداء "السموع"، لينجح في تحقيق "الريمونتادا" مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة (62) عبر مهاجمه رئبال دهامشة. وفي الدقائق المتبقية من المباراة، حاول "السموع" العودة وتسجيل هدف التعادل دون جدوى، ليطلق الحكم صافرته معلنةً فوز "الهلال" بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة، رفع "هلال القدس" رصيده إلى 10 نقاط متقدمًا إلى المركز الثالث على سلم الترتيب مؤقتًا، في حين تجمد رصيد "شباب السموع" عند النقطة التاسعة، متراجعًا إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن "جبل المكبر" الذي يلتقي غدًا "مؤسسة البيرة".