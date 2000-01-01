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الحكومة المغربية الجديدة تستهل عملها بالمصادقة على اتفاقين مع "إسرائيل"

السبت 16 أكتوبر 2021 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة المغربية الجديدة تستهل عملها بالمصادقة على اتفاقين مع "إسرائيل"



الرباط/سما/

تصادق الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش في أول اجتماع لها، غدا السبت، على اتفاقين مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الحكومة ستصادق، السبت، على اتفاقين تم توقيعهما بين الرباط وتل أبيب في 11 أغسطس/آب الماضي.


وأوضحت أن الاتفاق الأول يتعلق بالخدمات الجوية، فيما يتعلق الثاني بالتعاون مع إسرائيل في مجال الرياضة.

ومن المقرر لاحقا إحالة مشروعي القانونين إلى البرلمان المغربي للمصادقة عليهما، ليدخلا حيز التنفيذ.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار العاصمة المغربية، الرباط، في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن، في العاشر من ذات الشهر، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل بعد توقفها عام 2000 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.  

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