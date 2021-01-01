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"بيتكوين" يتجاوز حاجز 60 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل

السبت 16 أكتوبر 2021 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتكوين" يتجاوز حاجز 60 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل



وكالات/سما/


تجاوز سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، اليوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول، حاجز 60 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل/نيسان، محققًا نموا بنسبة 4 في المئة.

وارتفع سعر العملة على منصة Binance، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، بنسبة 4.14 في المئة ليصل إلى 59.97 ألف دولار، ليتخطى هذا الرقم قبل دقائق إلى 60.36 ألف دولار.

ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، يرتفع سعر البيتكوين الآن بنسبة 4.24% ، إلى 59.83 ألف دولار.

ومنذ بداية الشهر، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 37% من 43.82 ألف دولار. وعاد سعر العملة المشفرة إلى النمو بعد انخفاض سبتمبر بنسبة 7%، والذي تلاه بعد شهرين متتاليين من النمو في القيمة في شهري يوليو وأغسطس - بإجمالي 35% تقريبًا.
في أبريل، وصل سعر العملة إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 64.85 ألف دولار. وبالتالي، فإن تكلفة العملة المشفرة في الوقت الحالي أقل بنسبة 7.4% فقط من السجل التاريخي.

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