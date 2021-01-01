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طبيبة تعدد أطعمة تساعد على تحسين البصر

السبت 16 أكتوبر 2021 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيبة تعدد أطعمة تساعد على تحسين البصر



وكالات/سما/


يقلل النظام الغذائي المتوازن والأطعمة التي تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة من مخاطر مشاكل صحة العين.

واقترحت الدكتورة كارونا شاتورفيدي، رئيسة قسم التغذية في مستشفى جايبي، اقتراحات لمكافحة أمراض العيون مثل: اعتلام عدسة العين، التنكس البقعي، جفاف العين، ضعف الرؤية، الزرق بالتغذية، كما نقل موقع "أونلي ماي هيلث".


وتعتبر الأغذية التي تحتوي على فيتامين "A" من أكثر الأغذية صحة للعين، حيث تحتاج شبكة العين إلى الكثير من فيتامين "A" لتحويل أشعة الضوء إلى صور، كما أنه يمنع جفاف العين ويحافظ على رطوبتها، ويعتبر الجزر مصدرا غذائيا شائعا لفيتامين "A"، لكن البطاطا الحلوة هي مصدر لأكثر من 200% من الجرعة اليومية من فيتامين "A"، كما تعد الفواكه مثل المشمش والشمام مصدرا غذائيا جيدا لفيتامين "A".
وتحافظ مضادات الأكسدة على صحة العيون من خلال محاربة المؤكسدات الضارة والتي تسبب الضرر للعيون، وتساعد في منع أو تأخير التدهور البقعي المرتبط بالعمر واعتلام عدسة العين، ويعتبر فيتامين "C" من الفيتامينات المضادة للأكسدة والهامة لصحة العين وذلك لقدرته على حماية الخلايا من التلف الذي يسببه النظام الغذائي غير الصحي والتلوث وأشعة الشمس الضارة، كما أنه يساعد في إصلاح وخلق خلايا جديدة في الجسم، وتعتبر الحمضيات من أهم المصادر الغنية بفيتامين "C"، ويوفر الخوخ والفلفل الأحمر فيتامين "C".

وتؤكد الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بدهون أوميغا 3 الدهنية تقلل من فرص الإصابة بأمراض العيون وتساعد في الوقاية من جفاف العين، وتوجد أحماض الأوميغا 3 في التونة والسلمون والسردين والهلبوت والسلمون المرقط، وتحتوي ملونات الخضروات الورقية الخضراء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، الزياكسانثين واللوتين، الضرورية لحماية البقعة (المنطقة التي تمنحنا رؤيتنا المركزية والأوضح في العين)، ويعتبر اللفت والسبانخ من الخضروات الغنية بهذه العناصر بالإضافة إلى الكرنب والبروكلي والبازيلاء والبيض.

يساعد معدن الزنك أيضا في الحفاظ على صحة شبكية العين وحمايتها من التأثيرات الضارة لضوء الشمس، ويسبب نقص الزنك في الجسم مشاكل في الرؤية الليلية، وتشمل الأطعمة الغنية بالزنك المحار واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والحبوب المدعمة والبقوليات، ويعتبر الزبادي والحليب ضروريان للحفاظ على بصر جيد لغناهما بالزنك وفيتامين "A" اللذان ينتجان معا الميلانين الذي يحمي القرنية ويساعد في نقل الفيتامين عبر الكبد إلى العين، ويعتبر فيتامين "E" من مضادات الأكسدة الضرورية لضمان صحة الخلايا، ويتوفر فيتامين " E" في اللوز والأفوكادو وبذور عباد الشمس.

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