الإذاعة الجزائرية توضح حقيقة طرد مسؤول بسبب أغنية للفنانة اللبنانية فيروز

الجزائر/سما/

أصدرت "المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة" في الجزائر بيانا نفت فيه أنباء أفادت بأن قرار طرد مدير إذاعة قسنطينة المحلية كان سببه بث إذاعته أغنية للفنانة اللبنانية فيروز.

وقالت الإذاعة في بيان إنها "تستغرب الحملة المشبوهة والمغرضة التي تطالها منذ يومين، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها كوسيلة إعلامية عمومية وطنية عريقة ومحترمة، عبر بث أخبار كاذبة تسيء في الحقيقة لناشريها، الذين لم يتحروا قبل تداولها على صفحاتهم ومواقعهم وجرائدهم وقنواتهم، دون بذل أي مجهود بسيط لتحري الحقيقة من المصدر".

وأضافت أن "مراد بوكرزازة (مدير إذاعة قسنطينة)، لم يتم بأي حال من الأحوال إنهاء علاقة عمله مع الإذاعة، بل تم فقط إعفاؤه من مهامه كمدير لإذاعة قسنطينة، وهو اليوم يوجد في عطلة طلب الاستفادة منها شأنه في ذلك شأن أي عامل في الإذاعة، ويبقى صحافيا محترما يمارس مهامه بكل احترام، ويحتفظ بكل حقوقه".

وتابعت أن "إنهاء مهام السيد مراد بوكرزازة كمدير لإذاعة قسنطينة جاء تبعا لتقرير أعده جهاز التدقيق ومراقبة التسيير في المؤسسة، بعد زيارة تفتيش لهذه المحطة في يوم 27 سبتمبر 2021 والذي سجلت فيه اختلالات وأخطاء كثيرة في تسيير شؤون المحطة".

ونفت الإذاعة "قطعا أية علاقة لإعفاء مدير المحطة ببث أغنية لأسطورة الطرب العربي السيدة فيروز، التي تكن لها الإذاعة الوطنية كل الاحترام والتقدير، كواحدة من أيقونات الأغنية العربية والعالمية، وتتشرف الإذاعة الجزائرية بكونها من بين الإذاعات العربية الأكثر برمجة لأغاني المبدعة فيروز، تقديرا لإبداعاتها واحتراما لمواقفها المشرفة الداعمة لقضايا الأمة العادلة".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قالت في وقت سابق إن قرار فصل بوكرزازة كان سببه بث إذاعته أغنية "تمجد المسيحية".