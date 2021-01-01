  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابطة الأندية الإنجليزية تستجيب لمطالب غوارديولا وكلوب

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة الأندية الإنجليزية تستجيب لمطالب غوارديولا وكلوب



لندن/سما/

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن سماحها بإجراء 5 تبديلات في مباريات مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، خلال الموسم الجاري.

واعتمد هذا القرار بعد مناقشة بين رابطة الأندية الإنجليزية ورابطة "البريميرليغ"، وسيبدأ العمل به بدءا من الدور المقبل (الرابع)، والذي تجرى مبارياته هذا الشهر.

وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد طالب بضرورة السماح بإجراء 5 تبديلات منذ فترة، مشيرا إلى أن إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي تسمح بإجراء 3 تبديلات فقط في المباريات، في تصريحات له عقب الإطاحة بفريق ويكومب في الأدوار السابقة للبطولة.


وأضاف غوارديولا: "هذه القرارات هي السبب وراء الإصابات. نخوض مباريات كل 3 أيام بدون تحضير وبدون فترة إعدادية للموسم".

كما سبق وأن أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن دعمه لزيادة عدد التبديلات قائلا: "هذه ليست أفضلية، بل ضرورة بنسبة 100%. كل الدول الأخرى تعتمد 5 تبديلات، وبالتالي الأمر بحاجة إلى محادثات مرة أخرى".

وأرسل 14 ناديا من الأندية الـ16 المتبقية في البطولة مقترحا بشأن ضرورة زيادة عدد التبديلات، معربين عن قلقهم من ازدحام جدولة المباريات في الشهور المقبلة.

#بيب غوارديولا #يورجن كلوب #الدوري الانجليزي الممتاز #رابطة الاندية الانجليزية #كرة القدم #البريميرليغ

الأكثر قراءة اليوم

هل تغتال اسرائيل قاتل الجندي على حدود غزة؟ .. مصادر عسكرية اسرائيلية تجيب

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

الجهاد تهدد باشعال حرب وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

حماس والجهاد توجهان رسالة تحذير شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

أسعار صرف العملات

شاهد: ما يفعله هالاند أشبه بالسحر والخيال!..بروسيا دورتموند:"هذا حقيقي صدقونا"

الأخبار الرئيسية

وجه رسالة لفتح.. الحية يكشف تفاصيل محاور مباحثات القاهرة: الاعمار والتبادل التجاري ومعبر رفح

حماس توضح حقيقة "أنباء" طلب اسرائيل تصويرًا موثقًا لمصير الجنديين الأسرى في قطاع غزة

الجيش

بعد مرور 73 عاماً على إنشائها.. كتاب إسرائيليون يتساءلون: إلى متى "سنبقى" بالمنطقة؟

حرب اكتوبر

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

هآرتس: حماس أعادت قواعد اللعبة إلى 9 مايو.. ومحاولات ربط الاعمار بصفقة التبادل ستنتهي بالفشل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية