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العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيين قائد القوات المشتركة ووزيري الحج والصحة

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيين قائد القوات المشتركة ووزيري الحج والصحة



الرياض/سما/

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، عدة أوامر ملكية تقضي بتعيين قائد القوات المشتركة ووزيري الصحة والحج.

وأوعز العاهل السعودي في أحد أوامره، حسب وكالة "واس" الرسمية، بترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

وتولى الأزيمع منصب القائم بأعمال قائد القوات المشتركة منذ 2 سبتمبر 2020 في أعقاب إحالة الأمير فهد بن تركي، القائد السابق للقوات المشتركة، للتقاعد والتحقيق معه بسبب شبهات فساد مالي.

وأعفى الملك سلمان وزير الصحة، توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، من منصبه، وعين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل خلفا له.

وأصدر العاهل السعودي كذلك أمرا ينص على تعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة بعد إعفائه من منصب وزير الصحة.

وسيتولى الربيعة هذا المنصب بعد إقالة سلفه، صالح بن طاهر بنتن، من شغل حقيبة وزير الحج والعمرة يوم 12 مارس.

كما عين العاهل السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن العريفي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعفى عبد العزيز بن عبد الرحمن العريفي من منصب مساعد وزير النقل، كما أصدر أمرا بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

#العاهل السعودي #وزير الحج السعودي #وزير الصحة السعودي #الملك سلمان

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