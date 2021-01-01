  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما هو الطعام الوحيد الذي يجب عليك تجنبه لخفض ضغط الدم؟

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو الطعام الوحيد الذي يجب عليك تجنبه لخفض ضغط الدم؟



وكالات/سما/

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة يمكن معالجتها بتغيير نمط الحياة مثل النظام الغذائي، ولكن ما هو الطعام الوحيد الذي يجب عليك تجنبه لخفض ضغط الدم؟.

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرا جدا لأنه حالة صامتة، ما يعني عدم وجود أعراض في كثير من الأحيان.

وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الصداع ونزيف الأنف أو ضيق التنفس، ومع ذلك، ستحتاج إلى اختبار لتشخيص ارتفاع ضغط الدم.


وعندما تكون مصابا بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فهناك تغييرات أساسية في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لعكسه. وتشمل هذه اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، والحد من الكحول والإقلاع عن التدخين.

ولكن، هناك طعام واحد على وجه التحديد يجب عليك تجنبه عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، واحتفاظ الجسم بالسوائل.

وتقول NHS إن البالغين يجب ألا يأكلوا أكثر من 6 غرامات من الملح يوميا (2.4 غرام صوديوم) - أي حوالي ملعقة صغيرة واحدة.

#ضغط الدم #انخفاض ضغط الدم #النظام الغذائي #الصحة #الصحة العامة #بحوث طبية #مواد غذائية

الأكثر قراءة اليوم

هل تغتال اسرائيل قاتل الجندي على حدود غزة؟ .. مصادر عسكرية اسرائيلية تجيب

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

الجهاد تهدد باشعال حرب وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

حماس والجهاد توجهان رسالة تحذير شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

أسعار صرف العملات

شاهد: ما يفعله هالاند أشبه بالسحر والخيال!..بروسيا دورتموند:"هذا حقيقي صدقونا"

الأخبار الرئيسية

وجه رسالة لفتح.. الحية يكشف تفاصيل محاور مباحثات القاهرة: الاعمار والتبادل التجاري ومعبر رفح

حماس توضح حقيقة "أنباء" طلب اسرائيل تصويرًا موثقًا لمصير الجنديين الأسرى في قطاع غزة

الجيش

بعد مرور 73 عاماً على إنشائها.. كتاب إسرائيليون يتساءلون: إلى متى "سنبقى" بالمنطقة؟

حرب اكتوبر

هآرتس: هكذا أخرجت إسرائيل مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي

هآرتس: حماس أعادت قواعد اللعبة إلى 9 مايو.. ومحاولات ربط الاعمار بصفقة التبادل ستنتهي بالفشل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية