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غزة: جيش الاحتلال يعتقل شخصين بزعم تفجيرهما عبوة ناسفة قرب السياج الأمني

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: جيش الاحتلال يعتقل شخصين بزعم تفجيرهما عبوة ناسفة قرب السياج الأمني



القدس المحتلة /سما/

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الجمعة، شخصين من قطاع غزة المحاصَر، بزعم أنّهما، فجّرا عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمنيّ الفاصل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، أن الشخصين، حاولا اجتياز السياج الأمنيّ، شمالي القطاع، وأن عبوة ناسفة وضعاها بالقرب منه، قد انفجرت بعد ذلك بوقت وجيز.

وأضاف أنه "تم اقتيادهما للاستجواب من قِبل قوات الأمن".

وفي الثامن عشر من الشهر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال، ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني الفاصل، كذلك، وزعم حينها أنه ضبط بحوزة الشبان الثلاثة سكاكين وأدوات لقص السياج الأمني و"تم نقلهم لمزيد من التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية".

#الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #حدود غزة #عبوة ناسفة

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