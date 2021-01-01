القبض على تاجر مخدرات و 5 اشخاص من مروجيها ومتعاطيها

رام الله /سما/

قبضت شرطة رام الله اليوم، على تاجر مخدرات و5 أشخاص من مروجيها ومتعاطيها وبحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة وضبطت بحوزة التاجر قطعة سلاح مصنع من نوع ( كارلو) في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه من خلال المتابعة المستمرة والمتواصلة من قبل ادارة مكافحة المخدرات وردت معلومات حول عدد من الاشخاص يروجون ويتعاطون المواد المخدرة .

وعلى الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بعد استصدار اوامر تفتيش من النيابة العامة لمنازل الاشخاص في احد البلدات غرب رام الله وأثناء عملية تفتيش المنازل تم القبض على 6 اشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة احدهم تاجر لها وضبط بحوزتهم مادة المارجوانا التي يشتبه بانها مخدرة معده للترويج والتعاطي وقطعة سلاح مع احدهم.

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم والتحرز على السلاح والمواد المخدرة من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.