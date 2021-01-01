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الشرطة تؤمن انطلاق فعاليات ماراثون بذور التغيير في بيت لحم

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تؤمن انطلاق فعاليات ماراثون بذور التغيير في بيت لحم



بيت لحم /سما/

 امنت شرطة محافظة بيت لحم اليوم انطلاق فعاليات ماراثون بذور التغيير والذي نظمته مؤسسة تنمية واعلام المراة حيث أنطلق في مدينة بيت لحم.  

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بان فرع المرور ومركز شرطة المدينة بشرطة محافظة بيت لحم أمنوا انطلاق الفعاليات الرسمية لماراثون بذور التغيير بمشاركة أكثر من ٤٠ متسابق وهم طلاب جامعات ونشطاء وناشطات حقوقيين من محافظة بيت لحم وخارجها إضافة إلى وجود متسابقين اجانب حيث كانوا يحملون شعارات وطنية وشعارات من شأنها تعزيز دور المرأة في المجتمع. 

وأوضحت بان عناصر وضباط الشرطة بفرع المرور ومركز مدينة بيت لحم انتشروا منذ ساعات الصباح على طول خط سير الماراثون لتأمين سير المشاركين فيه دون إعاقة ، حيث تم تنظيم حركة السير ومنع المركبات من الوقوف او الدخول لخط سيره ومساندة المشاركين وارشادهم وذلك ضمن خطة شرطية وضعت مسبقاً وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الماراثون.

#شرطة بيت لحم #فعاليات ماراثون

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