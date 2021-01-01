انطلاق حملة لدعم الاسرى المضربين عن الطعام

جنين /سما/

اعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين اليوم،عن انطلاق الحملة التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم أسرى حركة الجهاد الإسلامي في اضرابهم المفتوح عن الطعام للمطالبة في وضع حد لحملات الاحتلال التنكيلية والغاء العقوبات التي فرضت عليهم منذ حادثة “نفق الحرية” في سجن جلبوع خلال ايلول الماضي.

وبعد صلاة العشاء، اعتصم ممثلو القوى والفصائل واهالي الاسرى، أمام الخيمة التي اقيمت في وسط مخيم جنين،رافعين صور الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام .

وردد المشاركون الهتافات الداعمة للأسرى والمنددة بالاحتلال ، ثم القيت كلمة القوى الوطنية والإسلامية، من قبل الشيخ خضر عدنان موجهاً تحية للأسرى وصمودهم الاسطوري في مواجهة إدارة السجون . وأكد أن شعبنا وقواه وفي مقدمتهم المقاومة لن يتركوا الأسرى وحدهم، ولن يسمحوا للاحتلال بالمساس بهم ، مؤكداً وقوف الجميع معهم في معركتهم للتصدي لحملات القمع والتي تقوم بها مصلحة السجون كعقاب و انتقام وخاصة بعد انتزاع فرسان الحرية حريتهم من سجن جلبوع .

من جانبه أكد عطا أبو رميلة أمين سر حركة “فتح” في اقليم جنين،أن أسرى حركة “فتح” مع أسرى الجهاد في هذه المعركة في كل قوتهم وعزيمتهم، مؤكدين على وحدة الحركة الأسيرة كامتداد طبيعي لوحدة وتلاحم شعبنا والذي يخوض معاركه موحدة و ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وحيا أبو رميلة الأسرى وبطولاتهم، مؤكداً أنهم اقوى من الاحتلال الذي حذره من أي مساس بهم ،مشددا على ان الفعاليات التضامنية ستستمر بشكل يومي في مخيم جنين حتى ينتصر الأسرى وينتزعوا حريتهم .

وأعلنت القوى في مخيم جنين عن استمرار فعاليات التضامن بشكل يومي في المخيم، داعية كافة أبناء شعبنا للتحرك والمشاركة والوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة حتى الصمود والثبات وتحدي الاحتلال وانتزاع حريتهم.