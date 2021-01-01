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ما هو موقف زيدان من تدريب نيوكاسل ؟

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو موقف زيدان من تدريب نيوكاسل ؟



وكالات/سما/

يضع نيوكاسل، الذي تحولت ملكيته قبل أسابيع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قائمة طويلة من الأسماء لتدريب الفريق، خلفا لستيف بروس، المنتظر إقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضم القائمة مدربين بارزين، على غرار بريندان رودجرز، وأنطونيو كونتي، وستيفن جيرارد، لكن يبقى مدرب ريال مدريد السابق وأسطورة الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان، من بين الخيارات المفضلة للمالكين الجدد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، فإن الملاك السعوديين الجدد يفضلون أن يكون زيدان أول قائد لمشروعهم الطموح، لكن الأخير بحسب الصحيفة لن يقبل عرضهم. 

وبررت الصحيفة البريطانية موقف "زيزو"، بأنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي مستقلا، رغم أن هذا الحلم بات صعب المنال على المدى القريب بعد فوز "الديوك" مؤخرا تحت قيادة مدربهم الحالي، ديدييه ديشامب، بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ومن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه من المحتمل جدا أن يرفض أيضا أنطونيو كونتي تدريب نيوكاسل، وهو ما سيدفع إدارة الفريق الجديدة للتعاقد مع مدرب محلي أقل خبرة، وسيكون نجم تشيلسي السابق، فرانك لامبارد، وأسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، أبرز المرشحين لقيادة مشروع النادي.

#ديلي ميرور #ماركا #زين الدين زيدان #نيوكاسل #ريال مدريد #منتخب فرنسا #انطونيو كونتي #ستيفن جيرارد #كرة القدم #الدوري الانجليزي الممتاز #البريميرليج

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