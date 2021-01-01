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الحية: مصرون على تنفيذ صفقة تبادل جديدة ونحن جاهزون لها

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: مصرون على تنفيذ صفقة تبادل جديدة ونحن جاهزون لها



غزة /سما/

قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس" خليل الحية إن حركته مصرة على تنفيذ صفقة تبادل جديدة للأسرى، وهي جاهزة لها إذا دفع الاحتلال استحقاقاتها.

وأكد الحية في لقاء تلفزيوني على قناة الأقصى الفضائية، مساء يوم الجمعة، أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية، محذرًا من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام.

وأضاف "ونحن نعيش ذكرى صفقة وفاء الأحرار العاشرة يجب أن نستلهم من أسرانا معاني الإرادة والعزيمة والروح المتوقدة في قلوب أسرانا".

وتابع الحية "ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم".

وبخصوص التهدئة قال الحية إن "ما يدور حول هدنة طويلة فحقنا هو إنهاء الاحتلال وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان".

 وشدد "إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت".

#خليل الحية #صفقة تبادل الأسرى #حركة حماس

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