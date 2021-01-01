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رئيس حكام "يويفا" يبحث عن حلول لقاعدة احتساب هدف مبابي في مرمى إسبانيا

الجمعة 15 أكتوبر 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حكام "يويفا" يبحث عن حلول لقاعدة احتساب هدف مبابي في مرمى إسبانيا



وكالات/سما/

كشف الإيطالي روزيتي، رئيس الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنه اتصل بزملائه في "فيفا" لمناقشة حلول لقاعدة متعلقة بالتسلل، بعد الهدف المثير للجدل في نهائي دوري أمم أوروبا.

وأكد روزيتي أن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور "اتخذ القرار الصحيح" فيما يتعلق بهدف كيليان مبابي الذي منح فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا (2-1)، وذلك "بناء على القاعدة الحالية وتفسيرها الرسمي".

وأثار هدف الفوز الثاني للمنتخب الفرنسي في مرمى إسبانيا الكثير من الجدل، حيث وصلت الكرة إلى مبابي الذي كان متسللا لحظة التمرير، أي أنه استفاد من موقعه المتسلل.

وأوضح رئيس الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "اللاعب تدخل عمدا للعب الكرة ولم يتدخل الخصم فيها"، في إشارة إلى لمس اللاعب الإسباني إريك غارسيا الكرة في محاولة منه لمنعها من الوصول إلى مهاجم منتخب "الديوك" الفرنسية.

ومع ذلك، أقر روزيتي بأن هذا الإجراء "يظهر لنا أن التفسير الحالي للقاعدة يبدو أنه يتعارض مع روح القاعدة نفسها، وهي منع أي لاعب من استغلال موقع التسلل".

وأكد الحكم الإيطالي روبرتو روزيتي أنه اتصل بزملائه في الاتحاد الدولي  لكرة القدم "فيفا" لمناقشة حلول لهذه القاعدة المتعلقة بالتسلل.

#يويفا #الاتحاد الاوروبي لكرة القدم #اسبانيا #فرنسا #كيليان مبابي #هدف مبابي في اسبانيا

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