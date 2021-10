شاهد: مقاتل يسقط على أرض الحلبة فاقدا للوعي بعد ركلة "مدمرة" في الرأس

سقط المقاتل الإيطالي غيفورغ بيتروسيان بالضربة القاضية أمام التايواني سوبربون بانتشاميك في النزال الذي جمعهما لفئة وزن الريشة، ضمن بطولة "ONE Championship" للفنون القتالية.

ووجه سوبربون ركلة قوية لرأس بيتروسيان أسقطه على أرض الحلبة فاقدا للوعي في الجولة الثانية للنزال، الذي جمعهما اليوم الجمعة، في سنغافورة، على لقب بطل "ONE Championship" للفنون القتالية.

What. A. KNOCKOUT! Superbon ???????? SLEEPS Giorgio Petrosyan with a second-round head kick to become the first-ever ONE Featherweight Kickboxing World Champion! ???? #ONEFirstStrike #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/rQzZqEswSx