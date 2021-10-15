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شاهد: مقاتل يسقط على أرض الحلبة فاقدا للوعي بعد ركلة "مدمرة" في الرأس

الجمعة 15 أكتوبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مقاتل يسقط على أرض الحلبة فاقدا للوعي بعد ركلة "مدمرة" في الرأس



وكالات/سما/

سقط المقاتل الإيطالي غيفورغ بيتروسيان بالضربة القاضية أمام التايواني سوبربون بانتشاميك في النزال الذي جمعهما لفئة وزن الريشة، ضمن بطولة "ONE Championship" للفنون القتالية.

ووجه سوبربون ركلة قوية لرأس بيتروسيان أسقطه على أرض الحلبة فاقدا للوعي في الجولة الثانية للنزال، الذي جمعهما اليوم الجمعة، في سنغافورة، على لقب بطل "ONE Championship" للفنون القتالية.


وتعرض كيفورغ بيتروسيان (35 عاما) للهزيمة الأولى بعد 19 انتصارا على التوالي، والثانية خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 37 انتصارا.

#ملاكمة #نزال #مصارعة وفنون قتالية #ايطاليا #تايوان #رياضات #سنغافورة

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