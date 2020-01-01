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أميركا تعيد فتح حدودها الشهر المقبل أمام المسافرين الأجانب

الجمعة 15 أكتوبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا تعيد فتح حدودها الشهر المقبل أمام المسافرين الأجانب



واشنطن /سما/

أكد البيت الأبيض نية الإدارة الأمريكية إعادة فتح حدود البلاد أمام المسافرين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من الشهر القادم.

وذكر مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن تطبيق سياسة السفر الجديدة التي تتيح للمسافرين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة جوا وبرا دخول البلاد شريطة خضوعهم للتطعيم ضد كورونا سيبدأ اعتبارا من الثامن من نوفمبر القادم.

ووفقا لهذه السياسة الجديدة، سيحتاج المسافرون المطعمون القادمون للولايات المتحدة جوا إلى الخضوع لفحص كورونا قبل ما لا يزيد عن ثلاثة أيام من الرحلة.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت حدودها أمام المسافرين من معظم دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين والبرازيل والهند، في مارس 2020 في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

وكان مصدر في البيت الأبيض قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن إعادة افتتاح الحدود البرية ستأتي على مرحلتين، في أولاهما سيشترط التطعيم لحركة السفر "غير الضروري" فقط، ثم سيشمل هذا الشرط جميع المسافرين الأجانب اعتبارا من أوائل يناير.

#البيت الأبيض #فيروس كورونا #الإدارة الأمريكية

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