أردوغان: "طالبان" طلبت منا المساعدة وسنقدم كل أنواع الدعم

انقرة /سما/ الاناضول

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن لدى وفد "طالبان" الذي زار تركيا مؤخرا، طلبات بشأن المساعدة الإنسانية والمرحلة الجديدة في أفغانستان، وأكد أن أنقرة ستقدم كل أنواع الدعم.

وفي تصريح اليوم الجمعة، أكد الرئيس التركي، أن بلاده ستقدم كافة أنواع الدعم للشعب الأفغاني، المتعلقة بالجانب الإنساني والمرحلة الجديدة في البلاد.

ولفت إلى أن تركيا كانت تتولى تشغيل مطار كابل وإذا جرى التوصل إلى اتفاقات في الفترة القادمة، فإنه يمكنها تولي هذه المهمة مجددا بالتعاون مع قطر والإدارة الحالية في أفغانستان.