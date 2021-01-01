اللواء بركات يتفقد سير العمل على حاجز العبيدية في محافظة بيت لحم

بيت لحم / سما /

قام قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات، مساء اليوم الجمعة، بجولة تفقدية على حاجز العبيدية في محافظة بيت لحم؛ وذلك للإطلاع عن كثب على الجهود المبذولة التي يقوم بها منتسبي الجهاز في الميدان وسير العمل.

من جابنه أعطى اللواء/ بركات عدداً من التوجيهات التي تخدم وتصب في تحسين وسير العمل على أكمل وجه؛ لكون حاجز العبيدية ذو أهمية ويوصل ما بين شمال ووسط وجنوب الضفة ويشهد حركة تجارية نشطة.

وتأتي هذه الجولة للتأكيد على التواصل المستمر بين القيادة والمديريات ولقاء منتسبي الجهاز بكافة رتبهم لرفع المعنويات ونقل الخبرات والالتزام بالتعليمات للوصول إلى أفضل الانجازات التي تصب بخدمة الاقتصاد الوطني وأبناء شعبنا الفلسطيني والصالح العام.