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مجدلاني يثمن مطالبة الاتحاد الدولي لنقابات العمال ونقابات العمال الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يثمن مطالبة الاتحاد الدولي لنقابات العمال ونقابات العمال الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية



رام الله / سما /

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني مطالبة  قادة الاتحادين الدولي لنقابات العمال "ITUC"، ونقابات العمال الأوروبي "ETUC"، ويمثلان أكثر من 200 مليون عامل حول العالم، مجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، باتخاذ خطوات فورية وملموسة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال: هذه الرسالة تأكيد على الحق الفلسطيني وان الاعتراف بدولة فلسطين يدعم حل الدولتين وضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: أن حكومة الاحتلال تمارس إرهاب دولة منظم ضد شعبنا وتحديدا العمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات والاستغلال من قبل الاحتلال.

وأكد مجدلاني أن هذا النداء يجب أن يترجم عمليا عبر وقف الاتحاديين بالتعامل مع دولة الاحتلال ومقاطعتها.

كما دعا كافة النقابات العمالية في العالم إلى دعم هذه المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحث كافة برلمانات دولها بالاعتراف بدولة فلسطين.
 

#احمد مجدلاني #منظمة التحرير #جبهة النضال الشعبي

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