بحر: كافة السبل متاحة ومشروعة لإطلاق سراح الأسرى

غزة / سما /

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، إن كافة السبل متاحة ومشروعة أمام المقاومة لإنجاز صفقة تبادل جديدة وإطلاق اسرانا من سجون الاحتلال.

وطالب بحر خلال خطبة الجمعة من مسجد الشافعي بمدينة غزة، المقاومة الفلسطينية بإنجاز صفقة تبادل مشرفة لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسرى والأسيرات لتبييض السجون.

ودعا لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتبادل الوظيفي باعتقال رجال المقاومة والأسرى المحررين، وتسليمهم للاحتلال، مما يشكل خيانة لشعبنا وقضيته.

وشدد بحر على دعم شعبنا والمجلس التشريعي لانتفاضة السجون في وجه السجان المحتل، وجميع الفعاليات التي يتخذها الأسرى من داخل السجون لنيل حريتهم.

كما طالب الشعوب في الخارج، للانتفاض من أجل نصرة الأسرى ومناشدة الحكومات من أجل إطلاق سراحهم.

واستنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اقتحام قوات الاحتلال للسجون بطريقة وحشية بوليسية لقمع الأسرى في تعد صارخ على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى في السجون.

ولفت بحر إلى أن شعبنا ينتظر صفقة وفاء الأحرار "2" من خلال التمسك بشروط المقاومة التي ستصنع صفقة مشرفة، داعيًا شعبنا للوقوف موحدين من أجل الأسرى.

وناشد ختامًا القادة العرب والمسلمين للقيام بواجبهم وتحمل مسئولياتهم تجاه قضية أسرانا، والعمل في المحافل الدولية من أجل إطلاق سراحهم.