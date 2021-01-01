قيادي بالجهاد يكشف: هذا ما بحثه النخالة مع وفد حماس بشأن الاسرى

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلح، أن الحركة تتابع موضوع اضراب الأسرى في سجون الاحتلال بكل قلق، معربًا عن ثقته الكبيرة بهم.

وشدد القيادي شلح في تصريحات إذاعية على أن إجراءات الاحتلال لن تنال من عزيمة الأسرى لأنهم هم من نالوا من الاحتلال.

وذكر أن الاضراب الآن خاص بأسرى الجهاد الإسلامي، مبينًا أنه سيتدحرج بالأيام المقبلة ليشمل أسرى الحركات الأخرى.

وقال شلح "أبناء شعبنا يصطفون بجانب الأسرى من خلال نصرتهم في الضفة وغزة وخصوصاً بعد تهديدات الأمين العام زياد النخالة".

وأشار إلى أن كلمة الأمين العام أعطت الأولوية لقضية الأسرى من خلال الوقوف بجانبهم الأمر الذي دفع الإعلام الصهيوني ليحسب لها ألف حساب.

وبشأن اللقاء الذي جمع النخالة بوفد من حركة حماس قال شلح: "اخواننا في حركة حماس أكدوا على مناصرة قضية الأسرى من خلال لقاءات مع قيادات حركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف "تم البحث مع حركة حماس والفصائل مواضيع كثيرة متعلقة بالأسرى الذين يواجهون اعتداءات ما تسمى مصلحة السجون".

وتابع شلح "هناك تناسق في مواقف الجهاد الإسلامي وخصوصاً الفعاليات على الأرض والتصريحات التي تطلقها القيادة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الغرفة المشتركة".