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حماس توضح حقيقة "أنباء" طلب اسرائيل تصويرًا موثقًا لمصير الجنديين الأسرى في قطاع غزة

الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح حقيقة "أنباء" طلب اسرائيل تصويرًا موثقًا لمصير الجنديين الأسرى في قطاع غزة



غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صحة الانباء المتداولة حول طلب الجانب الإسرائيلي عبر الوسيط المصري، تصويرًا موثقًا لمصير الجنديين الأسرى في قطاع غزة، "شاؤول آرون وهدار غولدين".

وقال مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، زاهر جبارين، في تصريح صحفي، ان " كل ما ينشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وهي دعاية إسرائيلية هدفها تخفيف الاحتقان الداخلي الضاغط على قادة الاحتلال للبدء بصفقة تبادل لاستعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لصحيفة "الأيام" المحلية، إن مصر نقلت إلى حركة حماس خلال زيارة قادة الأخيرة لمصر مطلباً إسرائيلياً بالحصول على تسجيل مصور يوثق مصير اثنين من أسراها الموجودين بحوزة حركة حماس، وهما شاؤول أرون وهدار غولدن اللذين أسرتهما خلال عدوان عام 2014 شرق حيي الشجاعية ومدينة رفح.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "إن حركة حماس ردت على الطلب الإسرائيلي بضرورة أن يكون مقابله إطلاق سراح جميع الأسيرات والأطفال والمرضى وأسرى صفقة وفاء الأحرار التي أعادت إسرائيل اعتقالهم خلال السنوات الماضية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاحتلال لم يرد على طلب "حماس" حتى اللحظة، مع إبلاغ المصريين لـ "حماس" بأن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت غير مستعد في الوقت الحالي لإبرام صفقة تبادل خوفاً من انهيار ائتلافه، مع عدم استبعادهم لحدوث انفراجة وتقدم ملحوظ في هذا الملف مع بدء استقرار حكومته.

الى ذلك قال المصدر نفسه إن "حماس" رفضت مقترحاً مصرياً للدخول في حكومة وحدة فلسطينية واشترطت الدخول في منظمة التحرير أولاً وفق خطة إصلاح وطنية شاملة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أوضح المصدر أن المصريين وعدوا بإدخال تسهيلات كبيرة على دخول وخروج البضائع والسلع، وكذلك الأفراد عبر معبر رفح البري خلال الشهور القادمة.

يذكر أن وفداً كبيراً ورفيعاً من حركة حماس ضم جميع أعضاء المكتب السياسي برئاسة إسماعيل هنية زار العاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع الماضي، ومكث بها اكثر من أسبوع أجرى خلاله العديد من اللقاءات مع قيادة المخابرات المصرية كما عقد عدة اجتماعات داخلية تتعلق بأمور تنظيمية.

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