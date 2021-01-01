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غرفتي تجارة وصناعة بيت لحم و مرسين التركية توقعان مذكرة تفاهم

الجمعة 15 أكتوبر 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفتي تجارة وصناعة بيت لحم و مرسين التركية توقعان مذكرة تفاهم



بيت لحم / سما /

وقّع د. سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم و أيهان كيزيلتان رئيس غرفة تجارة و صناعة مرسين التركية اليوم في حفل خاص عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز آفاق التبادل التجاري و العلاقات الثنائية على صعيد الاستثمار و المعلومات بين الطرفين، و ذلك برعاية سفير دولة فلسطين في جمهورية تركيا د. فائد مصطفى، و بمشاركة السيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية و السيد جمال جوابرة الأمين العام للاتحاد عبر منصة زووم و حضور مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم و رؤساء و ممثلين عن اتحاد الصناعات النسيجية و اتحاد المقاولين و اتحاد صناعة الحجر و الرخام و وكيل الخطوط الجوية التركية و أعضاء مجلس إدارة الغرفتين و المدراء العامين و الطواقم التنفيذية في بيت لحم و مرسين.

وتضمنت المذكرة عدة بنود منها تنظيم لقاءات العمل الثنائية بين رجال الأعمال من أعضاء الغرفتين لتشجيع وتعزيز وتسهيل التعاون في مجالات التجارة والخدمات، و تبادل المعلومات حول القضايا الاقتصادية تجاريا وصناعيا، بما في ذلك المعلومات حول مختلف القطاعات، و الأسواق، و المعارض التخصصية و القضايا التي تخص التدريب، و الفرص التجارية المتاحة في بيت لحم و مرسين، و تعزيز الاستثمار و نقل التكنولوجيا من خلال المشاريع المشتركة. وبموجب هذه المذكرة سيدعم الطرفان بعضهما البعض في الأنشطة والفعاليات ذات البعد الاقتصادي مثل الندوات، و البرامج و الدورات التدريبية، و المؤتمرات التي سيتم تنظيمها في المدينتين، و إعداد برامج تدريبية و دراسات جديدة لأعضائهما بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في مختلف القطاعات، و تبادل الإصدارات المختلفة حول التشريعات و القوانين التجارية و الصناعية اللازمة، و تبادل الخبرات الفنية و المهنية بين أعضائهما. و سيقوم الطرفان بالزيارات و تبادل الوفود التجارية بين البلدين، من أجل توسيع التعاون بين أعضائهما، و المشاركة في المعارض التجارية، و تشجيع المشاركة في المؤتمرات التي تعقد في كل من بيت لحم و مرسين.

#غرفة تجارة بيت لحم #غرفة مرسين التركية

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