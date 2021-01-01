إدارة فيسبوك تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

أعلنت إدارة شركة “فيسبوك” تعيين “هيئة خارجية للتحقيق في اتهامات بمحاربتها المحتوى والرواية الفلسطينية”.

وقال بيان صدر عن الشركة إنها “ستعين هيئة خارجية لتحديد ما إذا كانت الشركة قد حجبت المحتوى الفلسطيني بعد الموافقة على توصية من مجلس الرقابة، وهو هيئة داخلية مستقلة، لتعيين شركة خارجية للتحقيق في اتهامات قمع المحتوى الفلسطيني”.

وأضافت أنها ستنشر نتائج التحقيق علنًا في عام 2022.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر مجلس الرقابة على فيسبوك تقريرًا الشهر الماضي دعا فيه لتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في قمع المحتوى الفلسطيني.

وكان نحو 200 من موظفي فيسبوك اتهموا ادارة الشركة وأنظمتها بإزالة المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل غير عادل قبل وأثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.