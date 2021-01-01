لجنة التوجيه العليا تدعو لأوسع تظاهرة ردًا على حملة التحريض على الفلسطينيين في النقب

القدس المحتلة / سما /

دعت لجنة التوجيه العليا في النقب إلى تظاهرة واسعة يوم الخميس الرابع من نوفمبر الساعة 11 صباحا أمام مجمع المكاتب الحكومية في مدينة بئر السبع، ردًا على “حملة التحريض بحق الفلسطينيين في النقب وضد سياسة تهجيرهم وترحيلهم تحت شعار الوفاء والبناء على أرض الآباء”.

واستنكرت اللجنة حملة التحريض العنصرية ضد الفلسطينيين في النقب، مشيرة إلى أن هذه الحملة يقودها عصابة من العنصريين والفاشيين لنزع الشرعية عن الأهالي في النقب وتسهيل مخططات ترحيلهم وهدم بيوتهم وتهجيرهم.

و أدانت اللجنة هذه الحملة جملة وتفصيلًا، مؤكدة على أن الفلسطينيين في النقب هم أصحاب الأرض وأهلها وورثها الفلسطينيون في النقب عن آبائهم وأجدادهم، وسيسكنوا عليها كرماء رغم محاولات تهجيرهم.

ودعت اللجنة الشباب النقباوي أن يكونوا سفراء لانتمائهم الديني والوطني بتصرفهم الحضاري، لافتة إلى أنها ترفض أي تصرف لا يمثل العادات العربية والأخلاق الإسلامية أو أي سلوك يُشكل سهام في يد أعداء المجتمع الفلسطيني.

وحذرت اللجنة من ازدياد وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت ودعت إلى رد واسع عبر التظاهرة التي دعت لها للدفاع عن الحقوق الشرعية في الاعتراف بالقرى الفلسطينية في النقب وبحقهم في الحياة الكريمة على أرض آبائهم.