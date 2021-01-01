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إسرائيل تستعد للاستعانة بطائرات مسيرة في خدمات التوصيل

الجمعة 15 أكتوبر 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستعد للاستعانة بطائرات مسيرة في خدمات التوصيل



القدس المحتلة / سما / أ ف ب

تستعد إسرائيل لاستخدام طائرات مسيرة في خدمات التوصيل، فيما توفر شركات خبرتها الطويلة في هذا المجال لتجنب الحوادث مع ازدحام الأجواء.

وتشرف على المشروع الذي يمثل مبادرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 20 مليون شيكل (نحو 6 ملايين دولار)، شركة "هاي لاندر" الإسرائيلية المتخصصة في التحكم في الطائرات المسيرة، وشركة "كاندو" التي تعمل مع الزبائن على وضع استراتيجيات لتلك الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاي لاندر"، ألون أبيلسون، إن "التحكم بطائرة مسيرة واحدة ليست بمشكلة"، مضيفا: "نحن نتحدث عن طائرات مسيرة كثيرة .. مصدرها شركات تصنيع مختلفة، لكنها تراقب من قبل برنامجنا لكي نتأكد من عدم وقوع حوادث اصطدام بينها".

وتتوقع دانييلا بارتيم، المشرفة على مبادرة الطائرات المسيرة في هيئة الابتكار الإسرائيلية، مستقبلا تحليق آلاف الطائرات المسيرة بالتزامن في أجواء المدن المزدحمة، ناقلة مواد طبية أو مساهمة في مهام الشرطة وفي تسريع توصيل وجبات الطعام.

وتقول بارتيم: "هدفنا إنشاء سوق تنافسية في إسرائيل لا تسيطر عليها شركة واحدة"، مشيرة إلى أنه "إذا تمكنا من إزالة السيارات من الطرق، وبالتالي التأثير على حركة المرور والحد من تلوث الهواء... فيمكننا توفير بيئة أفضل وأكثر أمانا لتوصيل البضائع".

#اسرائيل #طائرات مسيرة

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