رئيس الوزراء الإسرائيلي يسافر إلى غلاسكو لحضور قمة المناخ نهاية الشهر الجاري

القدس المحتلة / سما /

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مدينة غلاسكو باسكتلندا، في 31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وسيطرح على وجه الخصوص المبادرات الإسرائيلية في مجال الاحتباس الحراري، وسيعقد اجتماعات مع قادة ورؤساء بعض الدول حول الموضوع.

وسيرافق بينيت إلى "قمة المناخ"، وزيرة الطاقة كارين إلهرار، ووزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ.

وستعرف "قمة المناخ" مشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، الذين سيلقون بيانات، وسيناقشون خلال المؤتمر الالتزامات الجديدة لبلدانهم فيما يتعلق بالطاقة، من أجل الحد من آثار الاحتباس الحراري.