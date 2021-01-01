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وفد رجال أعمال إسرائيلي يلتقي الأسبوع المقبل بوزير التجارة الإماراتي

الجمعة 15 أكتوبر 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد رجال أعمال إسرائيلي يلتقي الأسبوع المقبل بوزير التجارة الإماراتي



القدس المحتلة / سما /

يلتقي وفد مكون من 200 رجل أعمال إسرائيلي يحمل اسم "بيوند بيزنس" الأسبوع المقبل في أبو ظبي مع كبار المسؤولين الحكوميين. 

سيحاول الوفد، بقيادة رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم، رؤوفين كروبيك، والرئيس التنفيذي للبنك دوف كوتلر، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي أديف باروخ، تعزيز الأعمال التجارية في قطاعات الهايتك والتكنولوجيا الزراعية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأغذية والصحة والمياه، السايبر، البناء، الصناعة الذكية، والنقل.

وسيلتقي الوفد أولًا في أبو ظبي بوزير التجارة الإماراتي ثاني أحمد الزيودي ورئيس غرفة التجارة الإماراتية عبد الله العازوري ورئيس مكتب أبو ظبي للاستثمار محمد علي الشرفة. كما سيحضر الاجتماع سفير إسرائيل الجديد لدى الإمارات العربية المتحدة أمير حايك.

وسيشمل المنتدى اجتماعات فردية لكبار المسؤولين الإسرائيليين من الإمارات العربية المتحدة، بسبب مرور عام لتوقيع اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وعرض الفرص والتحديات في الشراكات التجارية أيضًا كقصص نجاح رئيسية.

#رجال اعمال اسرائيليين #الامارات #اسرائيل

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