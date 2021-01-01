تدريب عسكري جوي ضخم في إسرائيل الاحد بمشاركة عشرات الفرق من عدة دول

القدس المحتلة / سما /

تنظم اسرائيل الأسبوع المقبل جولة تدريبات جوية متقدمة جدًا هي الأولى من نوعها

ومن المتوقع ان تصل عشرات من فرق المقاتلات العسكرية الجوية من سبع دول حول العالم إلى إسرائيل للمشاركة في تدريب "العلم الأزرق" لسلاح الجو، والذي سيقام في قاعدة "عوفداة" في جنوب البلاد ابتداءً من الأحد حتى نهاية شهر اوكتوبر تشرين الأول الجاري.

سيشمل التدريب، الذي ستشارك فيه فرق من الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، الهند واليونان، عدة تمارين جديدة لم يسبق وان كانت في البلاد، كمشاركة السرب القتالي البريطاني، بالإضافة لسرب قتالي هندي الذي يشغّل مقاتلة ميراج وسرب قتالي فرنسي الذي سيشغل المقاتلة رفائيل.

ستتدرب الفرق على عدة أنواع مع المعارك كمعارك الجو-جو والأرض-جو، وستتدرب على التعامل مع تهديد صواريخ أرض-جو المتقدمة وكذلك الأوصاف القتالية في أراضي العدو. التدريب، كما ذكر، سيبدأ يوم الأحد القادم ويستمر حتى 28 من الشهر الحالي. وخلال هذا الوقت، ستكون هناك حركة نشطة للطائرات المقاتلة، حيث تحلق بعضها على ارتفاع منخفض فوق القدس وتل أبيب.

واعلن الجيش الإسرائيلي أن أهداف التدريب هي تعزيز التعاون الاستراتيجي والدولي، وكذلك تعلم وتعميق دمج طائرات الجيل الخامس والرابع مع التركيز على تعزيز وتقوية القدرات التشغيلية للقوات الجوية.