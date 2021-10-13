واشنطن تؤكد: القنصلية سيعاد فتحها بالقدس و تعارض الاستيطان

واشنطن /سما/

أعاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس ، أن القنصلية الأميركية التي سيعاد فتحها، سيعاد فتحها بالقدس.

وقال برايس ردا على سؤال وجه إليه بشأن توضيح “موقع” القنصلية التي قال وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن (الأربعاء، 13/10/21) ، أنه ماض في عملية إعادة فتحها، سيكون في القدس ، وليس مكان آخر ، “لقد كنا واضحين للغاية – أوضح الوزير (بلينكن) ذلك في شهر أيار الماضي عندما تحدث عن هذا الموضوع في القدس (مع الإسرائيليين) ؛ لقد أوضح ذلك عندما تحدث عن هذا الموضوع في رام الله (مع الفلسطينيين) – سنمضي قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس”.

وكان وزير الخارجية الأميركي بلينكن قد أكد الأربعاء، في إطار المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد ، “كما قلت في (شهر) أيار ، سنمضي قدمًا في عملية فتح قنصلية كجزء من تعميق العلاقات مع الفلسطينيين”، دون ذكر القدس كموقع هذه القنصلية، مما أثار تكهنات بشأن موقعها، وما إذا كان ممكنا أن تكون في مكان آخر.

وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، حذر لابيد وزير الخارجية الأميركي ، بلينكن، من أن إعادة فتح القنصلية في القدس سيكون له تداعيات خطيرة على تحالف الحكومة الإسرائيلية ، قد يؤدي إلى انهيارها، “الأمر الذي يعمل عليه رئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو).

وفيما يتعلق بمسالة الاستيطان، نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول إسرائيلي كبير الخميس قوله إن “الولايات المتحدة أوضحت بصوت عال خلال محادثات هذا الأسبوع معارضتها لبناء إسرائيل لمستوطنات يهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية”.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في مرات سابقة أنها تعارض المزيد من التوسع في المستوطنات اليهودية التي تعتبرها معظم الدول أنها غير قانونية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن هذا الشهر إن إسرائيل تدرك جيدًا وجهة نظر الإدارة بضرورة الامتناع عن الأعمال التي يمكن اعتبارها “استفزازية” وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين بعيد المنال بين إسرائيل والفلسطينيين.