إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الذي اغلقه الاحتلال قبل 17 عاما لصالح مستعمرة قدوميم المقامة على أراضي القرية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة وداهم منازل المواطنين واعتلى أسطحها واطلق الرصاص المعدني باتجاه الشبان مما أدى لإصابة شابين في الأطراف عولجوا ميدانيا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة استخدم فيها الشبان الحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية فيما لاحق الجنود الشبان في محيط مسجد عمر بن الخطاب دون تسجيل اعتقالات بين صفوفهم.

وفي ذات السياق أوضح شتيوي ان جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اغلق طريقا في القرية بالسواتر الترابية بهدف إعاقة وصول المزارعين الى حقول الزيتون.

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة بمشاركة واسعة من المواطنين الذين أكدوا استمرار المسيرة حتى تحقيق أهدافها.