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السفير عبد الشافي يقدم أوارق اعتماده كسفير غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا

الجمعة 15 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الشافي يقدم أوارق اعتماده كسفير غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا



فيينا /سما/

قدم سفير دولة فلسطين لدى النمسا، والمراقب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صلاح عبد الشافي، أوراق اعتماده الى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان، كسفير غير مقيم لدى الجمهورية الكرواتية.

ونقل عبد الشافي الى الوزير رادمان خلال مراسم تسليم رسمية داخل مقر وزارة الخارجية الكرواتية، تحيات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وتمنى الوزير الكرواتي للسفير عبد الشافي النجاح والتوفيق في مهامه، أملا بتطوير العلاقات الثنائية بين كرواتيا ودولة فلسطين.

من ناحية أخرى، قام عبد الشافي بزيارة رسمية الى سلوفينيا، التقى خلالها بعدد من المسؤولين السياسيين لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين.

كما التقى بعدد من أبناء جاليتنا فيها، في إطار إدامة التواصل معهم، حيث ثمنوا بدورهم هذا الاهتمام والخدمات التي تقدمها القنصلية إليهم.

#السفير الفلسطيني #صلاح عبد الشافي

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