الرئيس يتلقي برقيتي تهنئة من نظيره المصري والعاهل الاردني بذكرى المولد النبوي

رام الله / سما /

تلقى الرئيس محمود عباس، برقية تهنئة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الملك عبد الله الثاني: “يطيب لي وفي غمرة احتفالات الأمتين العربية والإسلامية بميلاد هادي البشرية، وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأجل التسليم، أن أبعث إليكم باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمة وحكومتها بأحر وأصدق التهاني القلبية، والتمنيات الأخوية بهذه المناسبة العطرة”.

وأضاف: “نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمون بدوام الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحقق لشعوبها ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم”.

كما تلقى الرئيس، برقية تهنئة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي في برقيته: “ندعو الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف أن ميلاد رسولنا الكريم “صلى الله عليه وسلم”، لنبراس متجدد يهدينا إلى الاقتداء بسيرته العطرة والتمسك بمبادئ رسالته السامية، من أجل تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين شعوب الأمة لمجابهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم، ولتحقيق ما نتطلع اليه لأمتنا من تقدم وازدهار.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للرئيس محمود عباس بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، ولشعبينا الشقيقين ولجميع الشعوب العربية والإسلامية المزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء.