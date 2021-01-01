مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقون محاصيل الزيتون في سلفيت

سلفيت /سما/

هاجم مستوطنون اليوم الجمعة، المزارعين وسرقوا محاصيل الزيتون، فيما أعاقت قوات الاحتلال بعض المزارعين أثناء محاولتهم الوصول إلى حقول الزيتون، بالقرب من مستوطنتي “تفوح” وأرائيل” المقامة على أراضي سلفيت.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي، “إن قوات الاحتلال حاولت إعاقة المزارعين في بلدة ياسوف بسلفيت حينما كانوا يحاولون الوصول إلى أراضيهم القريبة من مستوطنة (تفوح)، فيما تفاجأ المزارعون بسرقة المستوطنين لمحاصيل الزيتون من أراضيهم”.

من جانب آخر، أشار اشتيوي إلى أن المستوطنين وجنود الاحتــلال هاجموا المزارعين ونشطاء حملة “فزعة” خلال قطفهم ثمار الزيتون قرب مستوطنة “ارائيل” المقامة على أراضي سلفيت.