  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقون محاصيل الزيتون في سلفيت

الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقون محاصيل الزيتون في سلفيت



سلفيت /سما/

هاجم مستوطنون اليوم الجمعة، المزارعين وسرقوا محاصيل الزيتون، فيما أعاقت قوات الاحتلال بعض المزارعين أثناء محاولتهم الوصول إلى حقول الزيتون، بالقرب من مستوطنتي “تفوح” وأرائيل” المقامة على أراضي سلفيت.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي، “إن قوات الاحتلال حاولت إعاقة المزارعين في بلدة ياسوف بسلفيت حينما كانوا يحاولون الوصول إلى أراضيهم القريبة من مستوطنة (تفوح)، فيما تفاجأ المزارعون بسرقة المستوطنين لمحاصيل الزيتون من أراضيهم”.

من جانب آخر، أشار اشتيوي إلى أن المستوطنين وجنود الاحتــلال هاجموا المزارعين ونشطاء حملة “فزعة” خلال قطفهم ثمار الزيتون قرب مستوطنة “ارائيل” المقامة على أراضي سلفيت.

#اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

هل تغتال اسرائيل قاتل الجندي على حدود غزة؟ .. مصادر عسكرية اسرائيلية تجيب

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

لأول مرة: اسرائيل تجتمع حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات

إحباط هروب مئات اليهود إلى إيران: "صفقة شاليط ستصبح لعبة أطفال مع صفقة طهران

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

شاهد: ما يفعله هالاند أشبه بالسحر والخيال!..بروسيا دورتموند:"هذا حقيقي صدقونا"

الأخبار الرئيسية

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: خلفكم المقاومة.. وستخرجون من السجون رغم أنف العدو

حماس

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

الصحة: 11 حالة وفاة و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

شاباك

صحيفة عبرية تكشف عن أبرز التحديات والعقبات التي تواجه رئيس “الشاباك” الجديد: غزة وضعف السلطة

الجهاد تهدد باشعال حرب وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية