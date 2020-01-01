  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الحركة الاسلامية : استمرار عزل الشيخ رائد صلاح يهدف لكسر إرادته

الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الاسلامية : استمرار عزل الشيخ رائد صلاح يهدف لكسر إرادته



القدس المحتلة / سما /

قالت الحركة الاسلامية اليوم الجمعة، إن استمرار العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح في ظروف قاسية في سجون الاحتلال، يهدف لكسر إرادته والانتقام منه.

وحذرت الحركة الاسلامية في بيت المقدس، من أن يكون ذلك ضمن الخطوات الإجرامية لاغتياله في ظل تراجع حالته الصحية.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل للتحرك نُصرة للأسرى وانتصاراً للأقصى والشيخ رائد صلاح.

وأضافت “الواجب يحتم علينا تسليط الضوء على قضيته وفاءً لتضحياته وللضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه والتوقف عن الممارسات الاجرامية الانتقامية ضد شعبنا ورموزه والمقدسات”.

كما دعت الحركة كافة العلماء وقادة الرأي والفكر والأحزاب في الأمة لتحمل مسؤولياتهم تجاه علماء ووجهاء فلسطين وفي مقدمتهم شيخ الأقصى رائد صلاح لرفع الظلم الذي يقع عليه من قِبل الاحتلال.

وفي فبراير/ شباط 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بسجنه لمدة 28 شهرا؛ بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”، وتم خفضها إلى 17 شهرا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا.

ومنذ بدء قضاء محكوميته في 16 أغسطس/ آب 2020، يمكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي.

#الحركة الاسلامية #الشيخ رائد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

هل تغتال اسرائيل قاتل الجندي على حدود غزة؟ .. مصادر عسكرية اسرائيلية تجيب

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

لأول مرة: اسرائيل تجتمع حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات

إحباط هروب مئات اليهود إلى إيران: "صفقة شاليط ستصبح لعبة أطفال مع صفقة طهران

تفاصيل محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق

شاهد: ما يفعله هالاند أشبه بالسحر والخيال!..بروسيا دورتموند:"هذا حقيقي صدقونا"

الأخبار الرئيسية

حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: خلفكم المقاومة.. وستخرجون من السجون رغم أنف العدو

حماس

اسرائيل طلبت شريطا مصورا.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اجتماعات وفد حماس في القاهرة

الصحة: 11 حالة وفاة و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

شاباك

صحيفة عبرية تكشف عن أبرز التحديات والعقبات التي تواجه رئيس “الشاباك” الجديد: غزة وضعف السلطة

الجهاد تهدد باشعال حرب وترسل رسالة شديدة اللهجة عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية