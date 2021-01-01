إصابات بقمع الاحتلال مشاركين بمساعدة المزارعين في جبل صبيح بموسم الزيتون

نابلس / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، النشطاء والمزارعين في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، خلال قطافهم ثمار الزيتون في جبل صبيح في البلدة.

وقال أمين سر حركة فتح في بيتا منور بني شمسة، “إن المسيرة الأسبوعية الرافضة لإقامة بؤرة (افيتار) استيطانية على قمة جبل صبيح انطلقت بعد صلاة الجمعة على أراضي الجبل، واتجهت نحو أراضي المزارعين في جبل صبيح، في “جمعة العونة” لمساندة المزارعين هناك، لكن قوات الاحتلال قمعت المشاركين بالمسيرة والمزارعين”.

وتابع بني شمسة، “قوات الاحتلال أطلقت باتجاه المشاركين بالمسيرة والمزارعين قنابل الصوت والغاز المسيل للدمول، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجت ميدانيًا”.

وكانت قوات الاحتلال جرفت قبل صلاة الجمعة، الطرق المحيطة بجبل صبيح، ووضعت السواتر الترابية لمنع الأهالي من الوصول للمنطقة.