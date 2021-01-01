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لجان المقاومة: جريمة قتل أبو سلطان تستدعي اشعال الارض براكين لهب وغضب

الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: جريمة قتل أبو سلطان تستدعي اشعال الارض براكين لهب وغضب



غزة / سما /

نعت لجان المقاومة في فلسطين، صباح يوم الجمعة، الشهيد أمجد أسامة أبو سلطان (16 عامًا)، ابن محافظة شمال غزة، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الليلة الماضية، بدم بارد غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة

وقالت لجان المقاومة في بيانها إن جريمة اعدام الفتى الشهيد امجد ابوسلطان تستدعي اشعال الارض براكين لهب وغضب وثورة في المحتلين الغاصبين المجرمين.

وأضافت أن دماء الشهيد امجد ابوسلطان وكل الشهداء ترسم لنا ولكل الثائرين طريق الخلاص من براثن المحتل .

وبينت أن تكبيل يد المقاومين عبر التنسيق الامني واستمرار التطبيع هو الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق ابناء شعبنا .

وأكدت لجان المقاومة أن هذه الجريمة لن تكسر ارادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة انتفاضته وثورته ضد الاحتلال .

#لجان المقاومة #الشهيد امجد ابوسلطان

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