حماس تحذر اسرائيل.. وتوجه رسالة للاسرى: خلفكم المقاومة.. وستخرجون من السجون رغم أنف العدو

غزة / سما /

نظمت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " مسيرة جماهيرية حاشدة ظهر اليوم الجمعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة نصرة للقدس والأسرى في سجون الاحتلال.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في كلمة له خلال المسيرة، أن المقاومة لن تسمح للعدو الصهيوني بالاعتداء على الأسرى، قائلاً: كما أن القدس خط أحمر؛ فالأسرى كذلك هم خط أحمر، ولا يمكن أن نسمح للعدو أن يستفرد بأسير واحد أو تنظيم واحد.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لصفقة وفاء الأحرار، جدد الهندي التأكيد على وعد كتائب القسام لأسرى نفق الحرية بالإفراج عنهم في صفقة التبادل القادمة.

ووجه الهندي رسالة للأسرى واعداً إياهم بالحرية، قائلًا: خلفكم رجال المقاومة، وستخرجون بإذن الله من السجون رغم أنف العدو.

وشدد على أن الاعتداء على الأسرى هو بمثابة اعتداء على القدس والأقصى، وأن المقاومة لن تسمح بذلك.

ولفت إلى أن قضية الأسرى قضية كل حر ومسلم في العالم، داعيًا الجماهير الفلسطينية والعربية والمنظمات الحقوقية وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم.

لعب بالنار

وقال الهندي إن سماح العدو الصهيوني للمغتصبين بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى هو لعب بالنار، مشددا على أن الأقصى خط أحمر دونه الأرواح.

ودعا الهندي العدو إلى فهم الدرس الذي لقنته إياه المقاومة، حين نادى أحرار القدس قادة المقاومة، فكانت صواريخ القسام والمقاومة تصل إلى قلب العدو مباشرة.

وشدد على أن المقاومة أيديها على الزناد، ولن تسمح للاحتلال أن يعيث فسادًا في القدس والمسجد الأقصى.

وفي نهاية المسيرة الجماهيرية أطلق الشبان عشرات البالونات التي تحمل صور الأسرى في سجون الاحتلال، بالتزامن مع ترديد هتافات النصرة لهم.