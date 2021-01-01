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الصحة: 11 حالة وفاة و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 11 حالة وفاة و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 12، ضواحي القدس 13، طوباس 8، بيت لحم 17، الخليل 46، نابلس 26، قلقيلية 5، طولكرم 8، جنين 16، رام الله والبيرة 20، سلفيت 2، قطاع غزة 407".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 30، ضواحي القدس 19، طوباس 24، بيت لحم 19، الخليل 42، نابلس 47، قلقيلية 5، طولكرم 36، جنين 23، رام الله والبيرة 59، سلفيت 13، قطاع غزة 1223".

وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في قلقيلية، 3 حالات في نابلس.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 134 مريضا، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي

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