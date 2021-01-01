صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يتبرع بمبلغ 21,5 مليون دولار للأونروا دعما للاجئي فلسطين

الكويت / وكالات /





وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الصندوق الكويتي) بقيمة إجمالية تبلغ 21,5 مليون دولار. حيث سيقوم الصندوق بتقديم 20 مليون دولار لدعم خدمات الوكالة الرئيسة لعام 2021 وعام 2022، إضافة إلى 1,5 مليون دولار من أجل الخدمات الصحية وخدمات الاستشفاء للاجئي فلسطين في لبنان.

وقد وقع الإتفاقيات كل من المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد مروان عبدالله ثنيان الغانم والمفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني خلال حفل جرى في مقر الصندوق في الكويت.



وأعرب السيد لازاريني عن تقديره العميق بالنيابة عن الأونروا بالقول: "لم يكن من الممكن أن يأتي هذا التبرع السخي في وقت أكثر أهمية بالنسبة للاجئي فلسطين وللوكالة. ففي وقت يتسم بعدم اليقين واليأس الهائل بين مجتمعات لاجئي فلسطين، فإن مثل هذا التضامن من بلد عربي يجلب شعاعا من الضوء ورسالة مفادها أنهم، اللاجئون، ليسوا وحدهم. بفضل دعم المانحين مثل حكومة الكويت والصندوق الكويتي، فإن الأونروا قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات للملايين من لاجئي فلسطين".

وللمرة الأولى منذ عقود، فإن أربعة من أصل خمسة أقاليم تعمل الأونروا فيها تعاني من أزمة في وقت واحد: في غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، ولبنان وسوريا. إن لاجئي فلسطين يعتبرون التعليم النوعي والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية التي يتلقونها من الأونروا بمثابة شريان الحياة من أجل عيش حياة كريمة. ولطالما كانت الكويت من الداعمين للأونروا وقد ساهمت بشكل كبير في التنمية البشرية للاجئي فلسطين على مدى عقود.



بدوره، قال السيد الغانم: “يهدف هذا التبرع إلى ضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين. إن هذا تأكيد لموقف الكويت الثابت من القضية الفلسطينية والتزام حكومة الكويت بمساعدة لاجئي فلسطين في تلبية الاحتياجات الأساسية من أجل عيش حياة كريمة".

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي يعد مؤسسة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد لعب دورا فاعلا في جهود التنمية الدولية منذ إنشائه في عام 1961. ولطالما كانت الكويت مانحا مهما للأونروا من خلال حكومتها ومن خلال العديد من المنظمات الوطنية مثل الصندوق. ومنذ تأسيسها، بلغ إجمالي التبرعات التي قدمتها دولة الكويت للوكالة 238 مليون دولار، الأمر الذي مكن الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في كافة أرجاء الشرق الأوسط.

