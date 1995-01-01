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غزة : 7 وفيات و407 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 15 أكتوبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 7 وفيات و407 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة تسجيل 7 حالات وفاة، و407 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنها أجرت 1995 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 1223 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفايروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 179437، من بينهم 10594 حالة نشطة، و167343 حالة تعافٍ و1500 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 214، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 136.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 463264 شخصًا.

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