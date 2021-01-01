"المرور": 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

غزة/ سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة أن 11 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، خلفت ثلاث إصابات مختلفة.

بدورها، أوضحت إدارة المرور في إحصائية لها، صباح اليوم الجمعة، إن الإصابات التي نتجت عن حوادث السير، جاءت على النحو الآتي: إصابتين بجروح متوسطة، فيما كانت الثالثة بجروح طفيفة.

وبيّنت إحصائية المرور أن الحوادث خلفت أضراراً مادية بعدد من المركبات، ومكونات الطريق.

يُذكر، أن مدير شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة شدّد، أمس، على أن شرطة المرور ستواصل جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية، وتحقيق السلامة على الطرق، وذلك من خلال التعاون الوثيق جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.