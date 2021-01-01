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أمريكا ستعارض تركيز مجلس حقوق الإنسان "غير المتناسب" على إسرائيل

الجمعة 15 أكتوبر 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا ستعارض تركيز مجلس حقوق الإنسان "غير المتناسب" على إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها مخاوف بخصوص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وستعارض تركيزه "غير المتناسب" على إسرائيل. جاء ذلك بعد إعادة انتخاب أمريكا لعضوية المجلس.

وأضاف برايس بحسب وكالة رويترز "لدينا مخاوف تجاه المجلس. سنعارض بشدة تركيز المجلس غير المتناسب على إسرائيل، حيث يتضمن جدول الأعمال الدائم للمجلس بندا دائما فقط يستهدف دولة واحدة".

ومضى يقول إن الولايات المتحدة ستضغط أيضا ضد انتخاب دول لها "سجلات مروعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

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