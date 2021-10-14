  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بريطانيا: حملة مداهمات لمنازل مشاركين في احتجاجات ضد مصنع أسلحة إسرائيلي

الجمعة 15 أكتوبر 2021 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: حملة مداهمات لمنازل مشاركين في احتجاجات ضد مصنع أسلحة إسرائيلي



لندن/سما/

داهمت شرطة “ميرسيسايد” في منطقة ليفربول في المملكة المتحدة، خمسة منازل لأشخاص شاركوا في احتجاجات جرت الأسبوع الماضي خلال معرض تضمن صناعات عسكرية ينتجها مصنع إسرائيلي، يزود الاحتلال بآليات تساعده في قتل الفلسطينيين.

وعلى إثر حملة التفتيش هذه، عبرت مجموعة “العمل من أجل فلسطين” التي ينتمى لها المشاركون في تلك الاحتجاجات، عن أسفها لقيام الشرطة بمداهمة المنازل ومصادرة بعض ممتلكات أصحابها، في ساعات متأخرة من الليل بشكل أثار الفزع لدى الأطفال الذين كانوا نائمين في تلك الأثناء.

وخلال الاحتجاجات تمكن شخصان من أصل تسعة من اعتلاء سطح المصنع، ورشه بمادة حمراء اللون للتعبيرعن مساهمته في إراقة دماء الفلسطينيين باستمراره تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية.

وأنتقدت حملة “فلسطين أكشن” وهي حملة فلسطينية تدعم مقاطعة إسرائيل، عمليات التفتيش التي جرت في وقت متأخر من الليل وفي ساعات الفجر الأولى.

وقالت إنها علمت بعمليات المصادرة التي أجرتها الشرطة لممتلكات المحتجين أثناء الاعتقال، ومن بينها نقود وكتب وعلم فلسطين، إضافة لأجهزة شخصية، فضلاً عن العنف والقوة التي استخدموها معهم.

من جانبه، أكد متحدث باسم مجموعة “العمل من أجل فلسطين” إن هذه المضايقات من قبل الشرطة ليست مفاجئة، إذ يتعرض نشطاء حركة فلسطين بانتظام لمداهمات في وقت متأخر من الليل، فضلاً عن أساليب الترهيب الأخرى.

في السياق، أعلنت الشرطة عن أن عمليات المداهمة تمت بسبب مشاركة هؤلاء في الاحتجاجات المناهضة لمصنع الأسلحة المزود للاحتلال، إذ جرت بعض عمليات المداهمة بالقوة بسبب عدم تواجد أصحاب المنازل فيها، في حين أدت تلك العمليات لإفاقة عدد من الأطفال الذي كانوا نائمين.

ولفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن الضباط “حرصوا بشدة على عدم إزعاجهم أثناء نومهم”.

وواجهت عمليات المداهمة والتفتيش، انتقادات واسعة من قبل سياسين كبار في المدينة، بما في ذلك عضو البرلمان عن “وست ديربي” إيان بيرن وعدد من أعضاء مجلس الوزراء في مجلس ليفربول، الذين وصفوا عمليات فض الاحتجاجات بالقوة بأنها “مفرطة”.

#بريطانيا #مصنع أسلحة اسرائيلي #فلسطين أكشن #الجيش الاسرائيلي #فلسطين #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : الرئيس عباس يرفض استبعاد حماس ويصر على حكومة ولو بها "الزهار" ..

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس والجهاد توجهان رسالة تحذير شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

محدث: استشهاد شاب وإصابة آخر غرب بيت لحم

حماس: لدينا هدفان استراتيجيان.. والاحتلال يراوغ وغير جاهز لدفع الثمن المطلوب لصفقة الاسرى

ابو أحمد فؤاد

أبو أحمد فؤاد يكشف عن خلافات مع السلطة الفلسطينية حول إعمار غزة.. وهذا ما أبلغناه للقاهرة

لبيد

لبيد للأميركيين: حان الوقت لحديث "مكشوف وواضح" عن الخيار العسكري ضد إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية