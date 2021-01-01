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دوري الدرجة الأولى: "الكرمل" يفوز على "رقم واحد" وتعادل "إسلامي صورباهر" و"أهلي الخليل"

الجمعة 15 أكتوبر 2021 06:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوري الدرجة الأولى: "الكرمل" يفوز على "رقم واحد" وتعادل "إسلامي صورباهر" و"أهلي الخليل"



رام الله/سما/

 استهل فريق "الكرمل" مشواره في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، بفوز على "مركز رقم واحد" بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ستاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح علاء دبابسة في تسجيل هدفين ليقود فريقه "الكرمل" لحصد أول ثلاث نقاط.

وعلى نفس الستاد، تعادل الوافد الجديد "إسلامي صورباهر" مع "أهلي الخليل"، بهدف لمثله.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول يوم غد الجمعة، حيث يلتقي "سلوان" مع "السواحرة" على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. في حين، يلتقي "مركز جنين" مع "شباب العبيدية" على ستاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين. وتختتم مباريات الأسبوع الأول يوم بعد غد السبت، بلقاء يجمع "ترجي وادي النيص" مع "أهلي قلقيلية" على ستاد هواري بومدين في دورا، ويواجه فريق "القوات الفلسطينية" "مركز عسكر" على ستاد فيصل الحسيني في الرام.

#اهلي الخليل #الكرمل #رقم واحد #اسلامي صورباهر

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