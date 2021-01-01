"الامعري" يحقق انتصاره الأول على حساب "بلاطة" وتعادل طوباس ومركز طولكرم

رام الله/سما/

قاد الكابتن أيمن صندوقة بإطلالته الاولى في قيادة تدريب الأمعري، فريقه للانتصار على حساب مركز بلاطة "الجدعان" بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن الاسبوع الخامس من دوري المحترفين بكرة القدم.

ويأتي فوز الامعري بعد اربع خسائر، حيث تخلص مؤقتا من الترتيب الثاني عشر والاخير، أما بلاطة فبقي عاشرا بثلاث نقاط.

وفي ظرف 6 دقائق تمكن الأمعري من تسجيل 3 أهداف، ففي الدقيقة 49 افتتح ساري جاد الله التسجيل وبعد ذلك بثلاث دقائق وسع الأمعري الفارق بهدف ثان بواسطة باسل الاشقر، وفي الدقيقة 54 عاد ساري جاد الله وسجل هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني.

وتمكن بلاطة من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83.

وفي مباراة ثانية اقيمت على ملعب الجامعة الامريكية في مدينة جنين، احتكم فريقا طوباس ومركز طولكرم "السمران" للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذا التعادل أضاف كل فريق لرصيده نقطة فأصبح رصيد طوباس 4 نقاط في المركز التاسع، أما السمران فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس.

أحرز هدف طوباس سلطان الزعبي في الدقيقة 43، أما السمران فسجل هدفه بنيران صديقة عن طريق لاعب طوباس اسلام صغير.