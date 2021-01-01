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حماس: مشاركة رئيس "الفيفا" بافتتاح متحف يهودي بالقدس انحياز للعدو الصهيوني

الجمعة 15 أكتوبر 2021 06:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مشاركة رئيس "الفيفا" بافتتاح متحف يهودي بالقدس انحياز للعدو الصهيوني



غزة/سما/

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في افتتاح ما يسمى متحف التسامح المقام على مقبرة مأمن الله الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، "انحيازاً للعدو الصهيوني، وتجاهلاً لمعاناة شعبنا، واستفزازاً لمشاعره، وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة عدوانه".

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي  مساء الخميس: إن "مشاركة رئيس الفيفا في فعالية الافتتاح تتنافى مع مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي تسييس مرفوض، وجهل بتاريخ شعبنا على أرضه وبتراثه ومعالم مدينة القدس التاريخية".

وأضاف "تعد مقبرة مأمن الله من أكبر المقابر الإسلامية في القدس، وتمثل تاريخاً عريقاً لشعبنا الفلسطيني، ومعلماً حضارياً لمقدساتنا، والاعتداء عليها ونبش القبور فيها جريمة صهيونية تأتي في سياق محاولات الاحتلال طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية الإسلامية".

وشارك إنفنتينو، الإثنين، في حفل إطلاق "مركز فريدمان للسلام من خلال القوة"، الذي أقيم في مقر ما يسمى بـ"متحف التسامح" المقام على أرض مقبرة مأمن الله بالقدس. و"مأمن الله" أقدم مقابر القدس وأوسعها حجما وأكثرها شهرة، تقع في غربي القدس، وأقام الاحتلال مرافق سياحية ومبان على أجزاء منها، بينها "متحف التسامح".

#حماس #رئيس الفيفا #القدس المحتلة #فلسطين #متحف التسامح #مقبرة مأمن الله

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