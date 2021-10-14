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شاهد: ما يفعله هالاند أشبه بالسحر والخيال!..بروسيا دورتموند:"هذا حقيقي صدقونا"

الجمعة 15 أكتوبر 2021 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ما يفعله هالاند أشبه بالسحر والخيال!..بروسيا دورتموند:"هذا حقيقي صدقونا"



وكالات/سما/

انتشر مقطع فيديو للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامه بحركة أشبه بالخيال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند على موقع "تويتر" مقطع فيديو لهالاند "الفتى الذهبي" وهو يثبت ثلاث كرات فوق بعضها ويسدد واحدة تلوى الأخرى بإتقان في المقص الأيسر للمرمى، من دون أن تسقط الكرة الواقعة في المنتصف عند تسديد التي فوقها ومن دون أن تتحرك التي تحتها أيضا من مكانها وهنا تكمن الصعوبة الأكبر.

وعلق النادي الألماني على الفيديو، قائلا: "هذا حقيقي، صدقونا". 


وانتشر هذا المقطع للنجم النرويجي على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها الحساب الرسمي للدوري الألماني "البوندسليغا"، وغيرها من الحسابات الرسمية للوكالات العالمية.

#إيرلينج هالاند #بروسيا درتموند #الدوري الالماني #هالاند #النرويج #كرة القدم #البوندسليغا

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